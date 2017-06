Mit einem Feuerwerk aus Inspiration und unerwarteten Überraschungen wartete am Samstag die TEDxKlagenfurt zum fünfjährigen Jubiläum auf. Unter dem Motto “Look Again” wurden die rund 400 Gäste nicht nur mit 14 hochemotionalen Talks und kurzweiligem Entertainment, sondern auch mit spannenden Einblicken hinter die TEDx-Kulissen beschenkt. Besonderes Geburtstagsspecial in diesem Jahr: Das Bühnendesign, das fünf junge Künstler und Kreativ-Teams aus der Alpe-Adria-Region mit gestalteten, wird zu exklusiven TEDxKlagenfurt Designtaschen verarbeitet.

Es war ein Geburtstagsfest der anderen Art, das die Ideenkonferenz TEDxKlagenfurt zum 5jährigen Jubiläum in der Schleppe Event Halle veranstaltete. Statt Torte gab es Talks, statt Dankesreden Geschenke für die Gäste. “Look Again war unser diesjähriges Motto. Nicht nur, um 5 Jahre TEDx in Klagenfurt zu feiern, sondern um bei allen Gästen den Blick auf neue, frische Perspektiven, auf frische Ideen zu richten. Das ist uns sichtlich gelungen”, resümiert Marko Haschej, Kurator der TEDxKlagenfurt, erfreut.

Ein Stück TEDxKlagenfurt für jeden

Mit etwas ganz Besonderem wartete die TEDx in diesem Jahr gleich beim ersten Blick in die Schleppehalle auf: Fünf über zwei Meter breite, kunstvoll bedruckte LKW-Planen, insgesamt über 200 qm Fläche, schlängelten sich über den Köpfen der Besucher und lösten sich im diesjährigen Bühnendesign mit dem großen X als zentralem Element sowie der Klagenfurter Stadt-Silhouette auf. Sie waren von fünf Künstlern bzw. Kreativ-Teams aus dem Alpe-Adria-Raum in unterschiedlichen Stilen von Graffiti-Art und Comic über Fotografie bis hin zu Typo Art gestaltet worden. Damit dieses Bühnenbild nicht nur eine Erinnerung bleibt, sondern einen echten Wert bekommt, werden die Kunst-Planen nach der Veranstaltung vom gemeinnützigen Klagenfurter Beschäftigungsprojekt 4everyoung zu insgesamt exklusiven 100 Design-Taschen umgearbeitet. Der Preis pro Tasche beläuft sich auf 75 Euro.

Emotionale Momente

Für besondere Gänsehautmomente und Standing Ovations bei den Talks sorgte in diesem Jahr Anneke Lucas. Die Yoga-Lehrerin war in ihrer Jugend von ihrer Mutter an einen Pädophilen-Ring verkauft worden und berichtete darüber, wie sie aus diesen Momenten der Angst wieder zu neuem Lebensmut kam. Auch der jordanische Extrem-Bergsteiger Mostafa Salameh ernte nach seiner Geschichte tosenden Applaus. Als Flüchtling folgte er seinen Träumen und wurde zu einem der 15 Menschen weltweit, die den Grand Slam der Explorer erreichten, also neben den Seven Summits, den höchsten Bergen aller Kontinente, auch die beiden Pole eroberte. Daneben präsentierten unter anderem Stanford-Professor James Ehrlich, Profi-Kuschlerin Jana Studnicka, Dronen-Forscherin Samira Hayat oder Burning-Man-Priester Brian Baker ihre besonderen Ideen und Lebensmomente.

Für spannende Unterhaltung und offene Münder sorgte das Mentalisten-Duo “The Clairvoyants”. Bei Beatboxer Georg Viktor Emmanuel wippten und swingten die Hüften. TEDxKlagenfurt-Partner kraftwerk ließ in der begleitenden Ausstellung alle Besucher in Virtual Reality-Welten abtauchen. Für das leibliche Wohl sorgte die beiden Social Businesses Best-of-the-Rest und Together.

Fotocredit: Sven Wuttej