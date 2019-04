Top-Leistungen der Kärntner Jungfriseure

Anlässlich des Landeslehrlingswettbewerbes und dem Preisfrisieren um die Goldenen Rose drehte sich am Sonntag bei der Klagenfurter Freizeitmesse alles um Haupt und Haar.

Unter großem Publikumsinteresse präsentierten am Sonntag die Kärntner Friseurlehrlinge aller drei Lehrjahre ihre großartigen Leistungen. Sie schnitten, föhnten und stylten was das Zeug hielt. Tolle Ideen, Kreativität und Fantasien konnten dabei umgesetzt werden, wobei man fast nicht glauben konnte, dass bei solchen Leistungen Lehrlinge am Kamm waren.

Mit einem Spitzen-Teilnehmerfeld von über 100 Lehrlingen, die an insgesamt acht Einzelbewerben mit über 200 Jurybewertungen teilnahmen, ging der Landeslehrlingswettbewerb der Kärntner Friseure über die Bühne. Mit diesem Niveau ist diese Bundeslandveranstaltung österreichweit führend.

Die Kärnten Sparkasse AG unterstützte als Hauptsponsor die Friseure bei dieser Veranstaltung. Gemeinsames Ziel: Noch mehr junge Menschen für diesen Beruf zu gewinnen und beim Wettbewerb ideale Rahmenbedingungen zu bieten.

Die hohe Teilnehmerzahl ist immer wieder eine Herausforderung für die Organisatoren, den Innungsausschuss der Kärntner Friseure, die von Jahr zu Jahr den Wettbewerb weiter professionalisieren. “Junge Menschen brauchen schon während ihrer Lehrzeit Vergleiche untereinander. Selbstwertgefühl und Anerkennung sowie der fachliche und technische Fortschritt werden dadurch enorm gefördert,” stellte WK-Landesinnungsmeister Georg Wilhelmer fest.

Bei den erwachsenen Friseurprofis ging es um die Goldene Rose. In diesem Preisfrisieren konnten sich Walter Kollmann, Rose Herren, und Milena Ducanovic,Rose Damen, durchsetzen.

Ergebnisse:

Lehrjahr – gesamt

Platz: Pia Strobl – Betrieb Reinhold Jakob Tschabitscher Platz: Vanessa Huber – Betrieb Erika Grete Camaur Platz: Barbara Pokorova – Betrieb Erika Maria Seebacher

Lehrjahr – gesamt

Platz: Florian Käfer – Betrieb Wagner für Haare GmbH Platz: Lisa Suppan – Betrieb Georg Wilhelmer Vanessa Stefanie Amlacher – Betrieb Kurt Michael Mosch

Lehrjahr – gesamt

Platz: Cindy Vanessa Krappinger – Betrieb Hans Raner Platz: Ellis Anderwald – Betrieb dm drogerie markt GmbH Platz: Anna Buchreiter – Betrieb dm drogerie markt GmbH

Goldene Rose – Herren

Platz: Walter Kollmann – Betrieb Friseur Art Walter- Walter Kollmann Platz: Nina Oberhofer – Betrieb Konrad Zöttl Platz: Andrea D’Arelli – Betrieb Wagner für Haare GmbH

Goldene Rose – Damen

Platz: Milena Ducanovic – Betrieb Friseur Art Walter- Walter Kollmann Platz: Yvonne Möderndorfer – Betrieb Alpha G & G Friseurbetriebe OG Platz: Jasmin Meisterl

Außerdem: Die zwei besten Lehrlinge pro Lehrjahr vertreten Kärnten beim Bundeslehrlingswettbewerb am 26. Mai in Niederösterreich.

Fotos: © WKK/Karoline Knauder