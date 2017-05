Am 13. Mai 2017 fand traditionell das Jahres-Symposium der Plattform „Verwaiste Eltern“ für Angehörige und Berufsgruppen im Kloster Wernberg statt. Themen wie, neue Ansätze in der Hypnotherapie und wie diese Trauernden helfen kann, Achtsamkeit in der Trauer oder welche Bestattungsmöglichkeiten gibt es, wurden an diesem Tag angesprochen. Ein Tag für Angehörige und Berufsgruppen.



Fotocredit: Plattform „Verwaiste Eltern“