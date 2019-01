Velden: International School Carinthia lud zur Laboreröffnung

Bildungsreferent LH Kaiser bei Eröffnungsfeier – Schüler der Internationalen Schule sind wichtige Botschafter Kärntens – Förderung naturwissenschaftlicher Fächer wird immer wichtiger.

Grund zum Feiern hatte heute, Dienstag, die International School Carinthia (ISC) in Velden. Im Beisein von Bildungsreferent Landeshauptmann Peter Kaiser wurde das neue, naturwissenschaftliche Schullabor offiziell eröffnet. Die 243 ISC- Schülerinnen und Schüler haben ab nun in den Fächern, Chemie, Physik und Biologie die Möglichkeit die Naturwissenschaften praxisbezogen (state of the art) erlernen zu können.

Der Landeshauptmann dankte allen die im Hintergrund an der Realisierung des Labors mitgearbeitet haben. „Das Labor ist für die Schülerinnen und Schüler die große Chance, ihre Fähigkeiten im praktischen Unterricht kennenzulernen und die Praxis kennen zu lernen. Ich wünsche Euch viel Freude beim Laborunterricht und viele Experimente“, so Kaiser. Vor dem Hintergrund der fortschreitenden technischen und insbesondere der digitalen Entwicklung sei die Förderung naturwissenschaftlicher Fächer mehr als wichtig. Seitens des Landes wird die Förderung von 150.000 Euro über die Gemeinde ausbezahlt. Der Restbetrag stammt von Sponsoren (Chemson, Imerys, Infineon). Den Schülerinnen und Schülern führte Kaiser auch vor Augen, dass sie bei Auslandspraktika oder im Rahmen von Auslandsstudien wichtige Botschafter Kärntens seien.

Für ISC-Direktor James Brightman ist die Eröffnung des Labors ein weiterer Meilenstein für die Schule seit ihrer Eröffnung im Jahr 2013. „Ein dynamischer Unterricht ist damit garantiert“, so der Schulleiter. Dem Land, der Gemeinde und den Sponsoren dankte er für die finanzielle Unterstützung.

Das neue Labor in Augenschein nahmen unter anderem: ISC Vereinsvorsitzende Monika Kircher, Bernhard Plasounig von der Wirtschaftskammer Kärnten, der Bildungsdirektion- Abteilungsleiter für die Bildungsregion West Axel Zafoschnig, Veldens Gemeindeamtsleiter Helmut Kusternik und Ordinariatskanzler Jakob Ibounig, der auch die Segnung des Labors vornahm.