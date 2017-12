Das Thermenhotel Ronacher in Bad Kleinkirchheim hat es auch dieses Jahr wieder geschafft – bereits zum 19. Mal wird es vom Relax Guide mit vier Lilien und somit der höchsten Bewertung bedacht.

Im Hotel Ronacher spüren die Gäste die besondere Kraft der Natur und der heilenden Thermalquelle. Das Ronacher hat seinen Platz in Bad Kleinkirchheim, dem Sonnenfenster Kärntens, und ist sanft eingebettet in die Nockberge. Nun hat das Thermalhotel erneut die höchste Bewertung mit vier Lilien vom Relax Guide erhalten. „Einmal im Jahr kommen anonyme Tester, die jedes Wellnesshaus auf ruhige Lage, Komfort, Kulinarik, Freundlichkeit, das Ambiente und den Wellnessbereich testen“, erklärt Eigentümerin Simone Ronacher. Die Bewertung von vier Lilien ist gleichzusetzen mit vier Hauben in der Kulinarik von Gault Millau.

Thermen und Wohlfühloase

Der 4.500 m² große Thermal- und Wohlfühlbereich mit dem warmen und heilenden Thermalwasser sorgt für Erholung und Regeneration. In der Wellnessoase haben sie Gäste die Qual der Wahl. Sie umfasst fünf Thermalpools – Thermal-Hallenbad, Thermal-Freibad, Thermal-Whirlpool mit Massagedüsen, Sole-Thermalbad mit Meditationsbereich, Unterwassermusik und Wasserfall, sowie das Thermal-Saunabecken – allesamt gespeist aus der hauseigenen Heilquelle. Diese fließt seit über 1000 Jahren und ist reich an Mineralien wie Calcium, Magnesium, Natrium und Kalium. Hinzu kommt eine zweistöckige Almhüttensauna und eine Tannenschwitzstube, eine Biosauna mit Licht- Duft- und Klangtherapie, ein Dampfbad sowie ein umfangreiches Angebot an Massagen, Kosmetik und Ayurveda. „Gepaart mit der Kraft des Ronacher Thermal-Heilwassers bieten wir das gesamte Spektrum der Anwendungen rund um Körper, Geist und Seele. Jeder Einzelne meiner Mitarbeiter stellt sein Spezialwissen in den Dienst des Wohlbefindens, um das Optimum für die Gäste zu kreieren“, so Simone Ronacher sichtlich stolz.

Foto: Michael Huber