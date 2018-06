Volksbank Kärnten präsentiert ein starkes Geschäftsjahr 2017 und bietet digitale Mehrwerte

Nach einer Nach einer erfolgreichen Entwicklung des vergangenen Geschäftsjahres setzt die Volksbank Kärnten auf eine ausgewogene Planung für 2018 sowie auf neue digitale Angebote für ihre Kunden.

Das Geschäftsjahr 2017 der Volksbank Kärnten ist sehr erfolgreich verlaufen. Mit einer

153%igen Steigerung des Betriebsergebnisses, einem 4%igem Bilanzsummenwachstum

sowie einer knapp 7%igem Ausweitung bei der Kreditvergabe zog Johannes Jelenik,

Vorstandsvorsitzender der Volksbank Kärnten, positive Bilanz. Das Ergebnis der

gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) konnte um 73% gegenüber dem Vorjahr ebenso

signifikant gesteigert werden. Auch die Kundeneinlagen blieben trotz anhaltendem

Niedrigzinsniveau mit nahezu 4% Steigerung über den Erwartungen. „Auf diesem starken

Fundament werden wir unsere Marktposition in Kärnten durch gesundes und nachhaltiges

Wachstum sukzessive weiter ausbauen“, zeigt sich Jelenik erfreut. Das belegen auch die

Planwerte für das Jahr 2018, welche in Anlehnung an den Aufwind der heimischen

Wirtschaft ein Wachstum der Kredite von 6%, der Einlagen von 4% sowie der

Provisionserträge von 8% vorsehen.

Generalversammlung

Am 6. Juni 2018 lud das Vorstandsteam Johannes Jelenik und Mag. Alfred Holzer zur

ordentlichen Generalversammlung, welche als Delegiertenversammlung abgehalten wurde.

Vorausgegangen waren vier regionale Mitgliederversammlungen im Februar dieses Jahres.

Die anwesenden Delegierten wurden von Vorstand und Aufsichtsrat ausführlich informiert

und nahmen stellvertretend für alle Genossenschaftsmitglieder die vakanten Abstimmungen vor. Unter anderem wurden die turnusmäßig auslaufenden Aufsichtsratsmandate von Dr. Wilfried Aichinger, Mag. Dr. Ingrid Taferner und KR Anton Wrann um drei Jahre verlängert.

Persönlich regional und modern digital

Als älteste Genossenschaftsbank Österreichs pflegt die Volksbank Kärnten seit mehr als 167 Jahren ihre Kernwerte: Regionalität, Kundenpartnerschaft, kompetente Beratung und

Entscheidungskompetenz vor Ort. „Wir achten darauf, dass auch in einer digitalisierten Welt diese Werte erhalten bleiben. Persönlich regional und modern digital lautet unser Konzept“, erklärt Jelenik und versichert: „Die persönliche Betreuung unserer Kunden hat in der Volksbank Kärnten große Priorität. Dafür steht unsere starke Vertriebsmannschaft. Dem Zeitgeist und Kundenwunsch entsprechend, erweitern wir natürlich auch unser digitales Angebot laufend. Neben den umfangreichen und einfachen Möglichkeiten im digitalen Zahlungsverkehr wird das Unternehmerkonto mit Mehrwert bereits gut angenommen. Kurz vor seinem Einsatz steht der Volksbank-online-Wohnbaukredit, sowie ein völlig automatisches Kontowechsel-Service oder die digitale Girokontoeröffnung in weniger als 8 Minuten.“

Eckdaten Volksbank Kärnten eG per 31.12.2017 – in Klammer Veränderung gegenüber Vorjahr

Bilanzsumme: 1,33 Mrd. Euro (+4%)

Kundeneinlagen: 1,44 Mrd. Euro

Kredite: 1,06 Mio. Euro (+6,8%)

Betriebsergebnis: 8,1 Mio. Euro (+153%)

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT): 7,7 Mio. Euro (+72,9%)

Eigenmittelquote: 15,72%

Kernkapitalquote: 12,4%

MitarbeiterInnen: 271

Hier gehts zum Geschäftsbericht.

Foto: © Volksbank Kärnten eG