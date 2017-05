Das Stift St. Georgen am Längsee ist ein Ort der Kraft und der christlichen Spiritualität. Prof. Dr. Reinhard Bettzuege lädt am 12. Mai 2017 zu seinem Vortrag „Christliche Ethik in der Außenpolitik“. Vortrag und Diskussion sollen zeigen, in wie weit Außenpolitik christlich geprägt sein kann. Dazu gehört die Diskussion der Umweltpolitik vor dem Hintergrund des Klimawandels, die Europäische Nachbarschaftspolitik, die Politik europäischer Länder gegenüber Migrant/innen, dazu gehört auch die Verteidigungspolitik etwa der NATO. Auch die Entwicklungshilfe wird zu diskutieren sein, zudem die Politik gegenüber christlichen Ländern wie Russland.

Wann? 12. Mai 2017, 19 bis 21 Uhr

Wo? Stift St. Georgen am Längsee

Beitrag: 15€ (für SchülerInnen und StudentInnen freier Eintritt)

Anmeldungen unter +43 42132046600 oder bildung@stift-stgeorgen.at

Fotocredit: Stift St. Georgen