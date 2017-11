Für viele Sparer war auch der Weltspartag 2017 ein willkommener Anlass, um persönlich in der Bank vorbeizuschauen. „Sparen ist und bleibt nach wie vor ein fester Bestandteil der finanziellen Vorsorge. Jeder nimmt die Verantwortung für seine finanzielle Situation selbst in die Hand. Auch mit kleinen Sparbeiträgen kann man große Ziele erreichen – Stück für Stück zum Glück“, ist Peter Gauper, Vorstand der Raiffeisen Landesbank Kärnten überzeugt. Unter diesem Motto luden die Raiffeisen Landesbank Kärnten und die Raiffeisen-Bezirksbank Klagenfurt zum diesjährigen Weltspartag ein.

Große Lego-Stadt für kleine Sparer

Am Weltspartag erwiesen sich die kleinen Sparer als große Baumeister und bauten am Raiffeisenplatz Stück für Stück eine Lego-Stadt auf. Natürlich durfte dabei auch die lebensgroße SUMSI nicht fehlen. Sie sorgte in den Bankstellen am Raiffeisenplatz und in der Bahnhofstraße für strahlende Kinderaugen. Die kleinen Sparer wurden mit SUMSI-Plüschtieren, Legobausteinen, Memory, Seifenblasen belohnt. Pünktlich zum Weltspartag gab es auch heuer wieder den beliebten Kinder-Malwettbewerb. Jedes Kind, das während der Spartage eine Zeichnung mitbrachte, ist zur exklusiven SUMSI-Kinopremiere von „Coco – Lebendiger als das Leben“ eingeladen.

Bankstelle als Ort der Kommunikation

Der Weltspartag ist für viele ein Grund persönlich in die Bank zu gehen. Dieser Tag bietet die beste Gelegenheit, um in angenehmer Atmosphäre ins Gespräch zu kommen, sich bei den Kunden für die langjährige Treue zu bedanken und gemeinsam in die Zukunft zu blicken. Wichtige Säulen dafür sind die Kontakte zur Bankstelle und zum persönlichen Berater. Die Raiffeisen Landesbank Kärnten und die Raiffeisen-Bezirksbank Klagenfurt entscheiden vor Ort und setzen hier auf Partnerschaft, Beratung sowie erstklassige Produkte.

Die eifrigsten Sparer in der Raiffeisen Landesbank Kärnten:

Peter Gauper, Vorstand RLB Kärnten

Georg Messner, Vorstand RLB Kärnten

Gert Spanz, Vorstand RLB Kärnten

Gernot Matschnig, RLB Kärnten

Robert Lutschounig, AR Vorsitzender RLB Kärnten

Volker Moser, Vorsitzender des Aufsichtsrats RBB Klagenfurt

Ulrich Zafoschnig, KAF Kärntner Ausgleichszahlungs-Fonds

Martin Schellrat, Webwerk

Walter Mosser, MID Holding

Ferdinand Lanker, Anwalt

Claudia Mischensky, IV-Kärnten

Christian Scheider, Vizebürgermeister

Jürgen Pfeiler, Vizebürgermeister

Wolfgang Germ, Stadtrat

Ruth-Franziska Feistritzer, Stadträtin

Markus Geiger, Stadtrat

Erich Wappis, Gemeinderat

Fotocredit: Thomas Hude