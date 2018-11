Weltspartag 2018 ist ein guter Grund persönlich in IHRE Bank zu gehen

Der Weltspartag ist für viele Kunden heute wieder ein guter Grund persönlich in ihre Bank zu gehen. Dieser Tag bietet die beste Gelegenheit, um in angenehmer Atmosphäre auf die Verantwortung für die eigene Zukunft hinzuweisen und die Möglichkeiten, die die Raiffeisen Landesbank Kärnten Kunden anbietet.

„Sparen ist und bleibt nach wie vor ein fixer Bestandteil der finanziellen Vorsorge.

Jeder nimmt die Verantwortung für seine finanzielle Situation selbst in die Hand,“ ist Peter Gauper, Vorstand der Raiffeisen Landesbank Kärnten überzeugt.

Vertrauen und Sicherheit werden nach wie vor als wichtige Kriterien für die Vorsorge gesehen, darum vertrauen viele, auch in Zeiten niedriger Zinsen, auf die klassischen Produkte wie das Sparbuch und den Bausparer. Beim Fondssparen hat der Kunde die Chance auf höhere Erträge – wofür man freilich höhere Risiken eingeht. Wichtige Säulen in der Kundenbeziehung sind die Kontakte zur Bankstelle und zum persönlichen Berater.

Regional & digital

Deutlich im Vormarsch und sich stetig steigender Beliebtheit erfreuend sind die Online Produkte. „Das Raiffeisen „Online Sparkonto“ ist die zeitgemäße digitale Schwester des

traditionellen Sparbuchs. Die digitale Produktpalette wird laufend erweitert und an die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden angepasst,“ betont Georg Messner, Vorstand der Raiffeisen Landesbank Kärnten. Online und Mobile Banking unterstreichen die Innovationskraft von Raiffeisen. Einfacher und rascher Produktabschluss sowie komfortable Abwicklung verbunden mit hoher Sicherheit und allen Raiffeisen-Vorteilen werden kombiniert.

SUMSI fliegt und spart

Klagenfurter Qualitätsnudeln und frisch duftendes Brot vom regionalen Bäcker sind die heurigen Weltspartags-Geschenke „Made by Klagenfurt“. Natürlich darf am Weltspartag die lebensgroße SUMSI nicht fehlen. Sie sorgt in den Bankstellen für strahlend leuchtende Kinderaugen. Die kleinen Sparer werden mit der beliebten SUMSI-Biene zum Kuscheln und einem coolen Segelflieger belohnt.

Pünktlich zum Weltspartag gibt es auch wieder den beliebten Kinder-Malwettbewerb, heuer unter dem Motto „Doppel gut.“ Gezeichnet werden soll alles, was doppelt Spaß macht oder einfach zusammengehört. Jedes Kind, dass eine eigene Zeichnung mitbringt ist zur exklusiven SUMSI-Kinopremiere von „Der Grinch“ eingeladen.

Fotos: © Hannes Krainz