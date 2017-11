Der Klagenfurter Werber Volkmar Fussi gilt als ausgezeichneter Fachmann, engagierter Standesvertreter und erfolgreicher Unternehmer. Seit gestern trägt er den Berufstitel „Kommerzialrat“.

Der Klagenfurter Werbeagentur-Unternehmer Volkmar Fussi darf sich über eine besondere Auszeichnung freuen: Jürgen Mandl, Präsident der Wirtschaftskammer Kärnten, überreichte ihm in feierlichem Rahmen das Dekret zur Führung des Berufstitels „Kommerzialrat“. Die Auszeichnung ist eine Anerkennung für Menschen, die Besonderes in ihrem Betrieb für die Kärntner Wirtschaft und ihre Berufsgruppe leisten. Fussi sei dafür ein Vorzeigebeispiel, so Mandl: „In Zeiten, in denen das Bewusstsein für Werbe- und PR-Arbeit noch nicht so ausgeprägt war, hat er in Kärnten Pionierarbeit geleistet. Bei unzähligen persönlichen Kontakten hat er Unternehmer dafür sensibilisiert, wie wichtig durchdachte Werbung und Öffentlichkeitsarbeit für den Unternehmenserfolg ist.“

Volkmar Fussi betreibt sein Unternehmen mit großer Leidenschaft und ist in der Kärntner Werbeszene fest verwurzelt. Im vergangenen Jahr feierte er das 25-Jahr-Jubiläum seiner Werbeagentur Fussi in Klagenfurt. Bei seiner Arbeit folgt er klaren Grundsätzen: „Kreativität ist ein entscheidender Faktor, sie darf aber nie Selbstzweck sein. Jede Kampagne muss dem Kunden helfen, sein Produkt zu verkaufen.“ Zahlreiche Preise und ein Stammkundenanteil von über 90 Prozent dokumentieren diese unternehmerische Ausrichtung.

Seine Expertise ist aber nicht nur im eigenen Unternehmen, sondern auch in der Fachgruppe gefragt. Seit sieben Jahren ist Fussi Obmann der Fachgruppe Werbung in Kärnten und vertritt die Interessen von rund 1200 Mitgliedsbetrieben. In dieser Funktion ist er anerkannter Ansprechpartner zu allen Themen der Werbebranche. Ein besonderes Anliegen ist Fussi, das kreative Potenzial in Kärnten zu bündeln und für ein positives Branchenbild zu sorgen. Mit Initiativen wie etwa der Dachmarke „create carinthia“ oder dem Werbepreis „Creos“ verfolgt er zielstrebig seine Vorhaben. Auch Aus- und Weiterbildung sind dem Ausgezeichneten wichtig, was sich in einem umfangreichen Seminar- und Vortragsprogramm sowie regelmäßigen Studienreisen zu den Hotspots der europäischen Werbung zeigt. Aktuell engagiert sich Fussi für die Abschaffung der Vergnügungssteuer: „Die ursprüngliche Lustbarkeitsabgabe ist alles andere als ein Vergnügen, denn sie ist wertschöpfungs- und wirtschaftsfeindlich – und keine Bagatelle: Sie belastet Veranstalter, Künstler, Vereine, Kinobetreiber, Schausteller u.v.a. mit bis zu 25 Prozent des Eintrittspreises.“

Fotocredit: WKK/Gert Eggenberger