Die „Wohlfühlaktie“ See

Investitionen in Seeimmobilien werden bei den Interessenten immer beliebter. Das liegt zum Großteil daran, dass Immobilienblasen keine negativen Auswirkungen auf Immobilien am See haben, da sie nicht nanziert, sondern bar bezahlt werden das macht die Seeimmobilien besonders wertstabil. „Neben der Wertsicherheit bietet sich ihnen zusätzlich den Genuss der Seeatmosphäre“, weiß Mag. Alexander Tischler, Geschäftsführer von ATV Immobilien GmbH.

Seedomizil gesucht

Bei Seeimmobilien dominiert der Angebotsmarkt den Preis und nicht die Nachfrage, was für eine sichere Wertsteigerung sorgt. „Die Preise für Seeimmobilien am Wörthersee sind seit 2015 um bis zu 10% gestiegen“, erzählt Mag. Alexander Tischler. „Für einige konkrete Käufer suchen wir derzeit Seehäuser und Seegrundstücke von 100 bis 3.000 m2 in ganz Kärnten, wobei hier eine sichere und diskrete Abwicklung gewahrt wird.“ Stets begehrt: Seewohnungen

Auch bei Seewohnungen lohnt sich eine Investition. Die Nachfrage steigt, da aufgrund fehlender Genehmigungen, hohen Baukosten und einem Mangel anpassenden Grundstücken kaum mehr freie Objekte vorhanden sind. „See Wohnungen unter 500.000 Euro gibt es immer weniger, doch können Interessenten noch zu solchen verhelfen“ informiert Tischler.