Wertvolles Kapital

Wie heißt es so schön: Das wertvollste Kapital einer Firma sind eindeutig ihre Mitarbeiter.

Daher ist es für das Autohaus Aichlseder klar, der Lehrlingsausbildung besonders viel Aufmerksamkeit zu widmen. So bildet die Firma mit Sitz in Klagenfurt bereits seit über 25 Jahren junge Arbeitskräfte aus. In der hauseigenen Lehrwerkstätte und der Aichlseder Lehrlingsakademie wird nicht nur auf Fachwissen, sondern auch auf Persönlichkeitsentwicklung größter Wert gelegt. Nicht umsonst erhielt Aichlseder im November 2018 die staatliche Auszeichnung als Ausbildungsbetrieb.

Foto: © Aichlseder