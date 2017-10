Die Bäckerei Wienerroither feiert ihr 80-jähriges Bestehen und öffnet am Samstag, den 14. Oktober 2017 von 13:00 bis 18:00 Uhr seine Türen zum „Tag der offenen Backstube“ in Pörtschach am Wörthersee. Neben sieben Erlebnis-Stationen, einem Online-Gewinnspiel und zahlreichen weiteren Programmpunkten wird dem Kärntner Familienunternehmen das Landeswappen verliehen.

Die Bäckerei Wienerroither GmbH ist ein Kärntner Familienbetrieb in dritter Generation, welcher auf eine lange Erfolgsgeschichte zurück blickt. Martin Wienerroither I. gründete 1937 in Pörtschach am Wörthersee seinen Betrieb und versorgte Anrainer, Hotellerie und Gastronomie mit Brot und Gebäck. In zweiter Generation ist 1963 der älteste von vier Söhnen, Martin II. als Gesellschafter eingetreten und übernahm später gemeinsam mit seiner Frau Helga das Familienunternehmen. Amtierender Geschäftsführer, Martin III., auch bekannt als „Bäck´ vom Wörthersee“ versorgt mit dreizehn Filialen und 160 Mitarbeitern seine Kunden im Wörtherseeraum zwischen Klagenfurt und Villach mit frischen Backwaren und Produkten aus seiner Backstube. Das Sortiment der Kärntner Bäckerei umfasst circa 120 verschiedene Produkte, inklusive saisonaler Gaumenfreuden. Wienerroither verarbeitet pro Jahr 570 Tonnen Mehl der Kärntner Mühle, das sind gut 1,5 Tonnen täglich.

Martin Wienerroither ist es ein Anliegen, das Grundnahrungsmittel Brot als wertvolles Lebensmittel zu positionieren, daher eröffnete er 2014 die erste Schaubäckerei in Kärnten und bietet einmal pro Monat eine Backwerkstatt an, um das Bewusstsein für das Erlebnis „Backen“ zu vermitteln. Neben seinen stationären Filialen startete Martin Wienerroither 2015 in den Onlinehandel und exportiert nun den Geschmack Kärntens in Form des traditionellen Reindlings in die Welt.