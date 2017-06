Das Wirtschaftsförderungsinstitut (WIFI) Kärnten ging bei der Verleihung des Staatspreis Unternehmerqualität 2017 in der Kategorie „Non-Profit Organisationen“ als Sieger hervor. Damit wurde das WIFI Kärnten für die hohe Qualitätsorientierung im Betrieb ausgezeichnet. Den begehrten Kategoriepreis vergab das Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft in Zusammenarbeit mit der Quality Austria im Studio 44 in Wien.

Die Jury hat entschieden: Das WIFI Kärnten setzte ich unter allen Einreichungen für den Staatspreis Unternehmensqualität in der Kategorie „Non-Profit Organisationen“ durch und wurde für herausragende Spitzenleistungen ausgezeichnet. Mit Qualitätsniveau und strategischer Planung in der täglichen Unternehmenspraxis konnte das WIFI Kärnten überzeugen.

„Das WIFI Kärnten hat sich konsequent dem Exzellenzgedanken verschrieben – diese Kultur der Exzellenz ist unternehmensweit in allen Bereichen gut spürbar. Seit vielen Jahren gelingt die herausfordernde Aufgabe, dieses hohe Niveau zu halten. Auf systematische Verbesserung wird in allen Ebenen und Bereichen sehr viel Wert gelegt. Die Führungskräfte engagieren sich vorbildlich und sind österreichweit sehr gut vernetzt. Der Umgang mit MitarbeiterInnen erfolgt sehr wertschätzend. MitarbeiterInnen zeigen ein ausgeprägtes Commitment, eine starke Identifikation mit dem WIFI Kärnten, hohe Loyalität und generell hohe Motivation. Auch Strategiearbeit und Prozessmanagement sind als vorbildlich hervorzuheben“, so die Jurybegründung. „Es ist eine große Ehre bereits zum vierten Mal mit dem Staatspreis ausgezeichnet zu werden. Wir leben den Exzellenzgedanken nicht nur nach außen, indem wir hochwertige Weiterbildung anbieten, sondern auch nach innen und versuchen die Unternehmensqualität hoch zu halten“, freut sich Andreas Görgei, Leiter des WIFI Kärnten, über die Auszeichnung. Für Konrad Scheiber, CEO von Quality Austria, hat eine hohe Unternehmensqualität einen klaren Nutzen: „Eine konsequente Qualitätsorientierung trägt eindeutig zum wirtschaftlichen Erfolg eines jeden Unternehmens bei und stärkt die positive Zukunft der Organisation.“

Fotocredit: Anna Rauchenberger