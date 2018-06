Vom Drohnenpilot bis zum Tätowierer: Kursangebot ganz nah an den Wünschen der Wirtschaft.

Kein anderes Bildungsangebot ist so nah auf die Bedürfnisse und Wünsche der Wirtschaft ausgerichtet wie das WIFI-Kursbuch. Darin finden sich über 1000 Angebote mit 77 Neuerungen – vom Strategieworkshop für EPU bis hin zur Ausbildung zum Tätowierer.

Über 1000 Aus- und Weiterbildungsangebote, 3000 Kurstermine und 77 Innovationen finden sich im druckfrischen WIFI-Kursbuch, das WIFI-Geschäftsführer Andreas Görgei heute der Öffentlichkeit präsentiert hat. „Unser Motto lautet heuer ‚Lern, dass du deinen Kurs bestimmst‘. Das spiegelt sich in unserem Angebot wider, denn damit stehen den Teilnehmern alle Wege offen.“ Zudem können die Kursteilnehmer auf modernste Infrastruktur vertrauen. „Wir investieren jedes Jahr mindestens 700.000 Euro, damit wir die modernste Infrastruktur für die Fachkräfte-Ausbildung zur Verfügung stellen können.“ Heuer werden sogar 820.000 Euro in den Austausch der CNC-Drehmaschinen im WIFI-Technikzentrum investiert.

Angebote nah an den Bedürfnissen der Wirtschaft

Als Teil der Wirtschaftskammer wissen die WIFIs am frühesten und am besten über anstehende Herausforderungen Bescheid. „Unsere Aufgabe ist es, rasch auf gesellschaftliche oder politische Veränderungen zu reagieren“, betonte Görgei. Neu im Kursbuch finden sich daher Angebote wie die Ausbildung zum Drohnenpilot, Bewerberprofiling – Erfolgsfaktoren in der Personalauswahl oder der Diplomlehrgang Kosmetikherstellung, aber auch Deutsch für Pflegeberufe oder die Ausbildung zur Buffetkraft. Ebenfalls neu ist die Ausbildung zum Tätowierer, die von Günther Petschacher geleitet wird, oder die Ausbildung zum Drohnenpilot.

Das Lernen mit Erfolgsaussichten sei für das WIFI besonders wichtig. „Das WIFI hat sich konsequent dem Exzellenzgedanken verschrieben. Mit Stolz kann ich berichten, dass das WIFI heuer zum vierten Mal mit dem Staatspreis Unternehmensqualität ausgezeichnet wurde“, sagte Görgei. Keine andere Bildungseinrichtung könne auf ähnliche Erfolge verweisen. Davon profitieren auch die jährlich fast 30.000 Kunden, was sich an ihrer Zufriedenheit zeige. „Die Kundenzufriedenheit war noch nie so hoch wie im aktuellen Kursjahr“, berichtete Görgei erfreut.

Fotos: © WKK/fritz-press