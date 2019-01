Nach zwei erfolgreichen Veranstaltungen im Sommer 2017 und 2018 kam es zum Jahresbeginn mit den Winter-Cocktailtagen zu einer waschechten Premiere. Der erste Tag wurde in Hermagor begangen.

Im Kleinen Bär von Claudia und Manuel Ressi begleiteten die Bartender Kenny Klein und Stefan Himmelbauer ein exklusives Galadinner mit ihren hinreißenden Mixgetränken, während der Hermagorer Hauptplatz zu einem hochklassigen Cocktail-Advendmarkt umgestaltet wurde. Namhafte Bartender aus Wien und München und DJ Jeschka Oszilat sorgten bei klirrender Kälte für eine ausgelassene Stimmung.

Am Freitag ging es am Weissensee weiter. Im Arlbergerhof wurden von Markus Raidl und Marcus Philipp ausgefallene Cocktails auf der Basis von Jägermeister kredenzt. In der Forelle gab es eine Whisk(e)y-Reise um die Welt, die von Ilja Slutskiy und Ferenc Haraszti perfekt in Szene gesetzt wurde. Im Naturparkhotel Das Leonhard waren erneut Kenny Klein und Stefan Himmelbauer mit Drinks auf der Basis von Hendrick's, Rémy Martin, Schlumberger und Thomas Henry im Einsatz. Während im Gasthof Weissensee von Bürgermeister Gerhard Koch die Marken Havana Club, Jameson, Beefeater und Lillet vermixt wurden. Igor Vasiljevic, der Eigentümer des Monkeys University in Klagenfurt, ließ es sich nicht nehmen, dieses Dinner fachmännisch zu begleiten.

“Cocktails am Eis” war das Motto des Abschlusstages. Auf der größten Natureislauffläche Europas wurden von den weiterhin top motivierten Bartendern köstliche Heiß- und Kaltgetränke in einem unvergleichlichen Freiluft-Ambiente serviert. Am Abend fanden die Winter-Cocktailtage schließlich ihren gemütlichen Ausklang in Zimmermanns Gasthaus bei entspanntem 20er-Jahre-Swing und erstklassigen Drinks.

Im Sommer kommen die Cocktailtage wieder nach Kärnten. Vom 19. bis 20. Juni sind die Stars der Barszene am Millstätter See und vom 20. bis 22. Juni am Weissensee. Weitere Details sowie Photos von der heurigen Veranstaltung gibt es in Kürze auf www.cocktailtage.at.

