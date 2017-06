Von 13. bis 16. Juli öffnet Velden erneut seine Tore für den Zauber in Weiß. Vier Tage lang dreht sich alles um Party, Fashion und Lifestyle. Das absolute Mode-Highlight ist heuer die Woman Fashion Tour, die im Rahmen der White Nights Velden am Wörthersee gastiert.

Das „Monte Carlo des Wörthersees“ wird Mitte Juli einmal zur glamourösen Kulisse für DAS Sommerevent des Jahres. Vier Tage lang dreht sich in Velden alles um Party, Fashion und Lifestyle.

Mode-Highlight: Woman Fashion Tour

Das Areal vor dem Schloss Velden ist heuer Treffpunkt für alle Mode- und Lifestyle-Begeisterten. Österreichische Jungdesigner präsentieren hier ihre neuesten Kollektionen und schönsten Designerstücke bei der Woman Fashion Tour. Direkt an der Veldener Promenade entsteht ein Pop-Up-Container-Dorf, welches zum Shoppen und Flanieren einlädt. Wer möchte, kann sich in den trendigen Container-Showrooms gleich noch das passende Outfit für die große Party in Weiß besorgen!

Öffnungszeiten

13. Juli, Donnerstag: 13:00 – 20:00

14. Juli, Freitag: 14:00 – 22:00

15. Juli, Samstag: 14.00 – 21:00

16. Juli, Sonntag: 12:00 – 18:00

Am Freitag findet um 21:00 Uhr die große Fashionshow statt. Zudem bietet die Seepromande Platz für den Suzuki Outdoor Showroom. Hier kann man alle Suzuki Modelle bestaunen. Direkt am See entsteht auch eine Bar, wo man zum Sound von DJs gemütlich chillen kann.



Party-Highlight: Fete Blanche in Velden

Der Höhepunkt der weißen Tage in Velden ist die White Nights Party driven by Suzuki, am Freitag den 14. Juli , und der Dresscode lautet „strictly white“. Im Rahmen der Fete Blanche verwandelt sich Velden in den größten Outdoor Dancefloor des Weißen Festes. Tausende Partymenschen und vier verschiedene Stages mit nationalen sowie internationalen DJs und Liveacts sorgen für beste Partystimmung. Bis in die frühen Morgenstunden wird auf den unterschiedlichen Stages zu den Sounds von Enrico Ostendorf, 2:tages:bart und Rudy MC gefeiert und getanzt.

Zudem verwandeln zahlreiche Straßenkünstler und Walking Acts Velden in einen Sommernachtstraum in Weiß. Ob in der Monkey Circus Arena, der Casino Stage, am Gemonaplatz oder im Areal vor dem Schloss im Cafe-del-Mar-Stil – für Unterhaltung vom Feinsten ist auf jeden Fall gesorgt.

Fotocredit: Frederick Nilsson