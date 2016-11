Gelebte Tradition

Das Villacher Familienunternehmen Frierss gilt als DER Feinkostspezialist Österreichs und wird in fünfter Generation geführt. Ist man heute weit über die Landesgrenzen bekannt für typische Kärntner Spezialitäten, widmet sich Familie Frierss seit Jahrzehnten der Produktion besonderer italophiler Spezialitäten. Ihren Ursprung haben diese einerseits in der besonderen geografischen Lage des Betriebes im Herzen der Alpe-Adria- Region und andererseits in Großvater Rudolf Frierss` Pioniergeist und Leidenschaft zu Italien. Und so ist es nicht verwunderlich, dass die beste Mortadella seit 75 Jahren aus Villach kommt wie auch zartester Prosciutto Castello – ein Gourmettipp für Feinschmecker, der bis Japan exportiert wird!

Der feine Unterschied

Ja, bei Frierss trifft traditionelle Hand- werkskunst auf Innovationsgeist. „Wir wagen Neues und bleiben doch verbun- den mit der Tradition und Sorgfalt, die unsere Familie seit Generationen geprägt hat. Denn wir wissen: Besonderer Genuss braucht viel Erfahrung, größte Leidenschaft, höchste Raffinesse und ganz viel Zeit. Die Basis jeder unserer Spezialitäten ist und bleibt hochwertiges Fleisch in bester Qualität. Wir veredeln unsere Produkte mit erlesenen Zutaten, ehe sie schonend gekocht, geräuchert oder langsam bis zur vollen Geschmacksentfaltung reifen.“ ist Rudolf Frierss stolz. Feines für die Festtage

Abseits der Klassiker findet der Genie- ßer bei Frierss besondere Festtagsspezia- litäten. Schließlich ist Weihnachten die Zeit des Genießens und da darf nur das Beste auf den Tisch, wie der erstklassige Prosciutto Castello: perfekt marmoriert, zartcremig im Biss, wunderbar schmelzend am Gaumen und harmonisch mild im Geschmack. Oder der delikate und besonders saftige Orangen-Pfeffer-Schinken, bei dem fein fruchtige Orange, besonders aromatisch und relativ süß, auf leicht-scharfe, schwarze Pfefferkörner trifft! Speziell für die Festzeit reifen bei Frierss seit 3 Monaten großartige Edelschimmelsalami, die mit schwarzen Trüffeln aus Istrien oder mit wilden Fenchelsamen verfeinert werden. Auch als Mini – Salami (240g) erhältlich eine genussvolle Geschenkidee! Erfolgreich im Export

Mit seinen Kärntner Spezialitäten glänzt Frierss auch im Export, der Exportanteil liegt aktuell bei rund 10 Prozent. Dabei punkten die Villacher insbesondere in Deutschland, Kroatien, Schweiz und Japan; seit kurzem auch in Holland.