Beim kürzlich stattgefundenen Bundeslehrlingswettbewerb der Maler und Beschichtungstechniker in Kufstein holten unsere Teilnehmer gleich zwei Top Ten-Plätze für Kärnten und schafften es somit in der Bundeslandwertung aufs Stockerl.

Eine ruhige Hand, Kreativität und Farbgespür waren beim Bundeslehrlingswettbewerb der Maler und Beschichtungstechniker in Kufstein gefragt. Insgesamt matchten sich 18 Jungmaler, zwei aus jedem Bundesland, um den Titel. Aufgabe war es, maßstabsgetreu eine von der Jury ausgewählte Vorlage zu gestalten. Dabei kam es vor allem auf Präzision und handwerkliches Geschick an. Der erste Platz ging an Stefan Planitzer aus Salzburg, auf Platz zwei landete Florian Portsch aus der Steiermark und Platz drei belegte Sophie Gruber, ebenfalls aus der Steiermark. Sie alle genossen im Vorfeld eine Betreuung durch den steirischen Weltmeistertrainer und WorldSkills-Experten Michael Tobisch. Das Kärntner Maler-Duo Lukas Odrei von der Malerei Brandner in Klagenfurt und Bettina Schuster von der Malerei Wutte in St. Veit schafften es mit ihrer tollen Leistung auf die Plätze sechs und sieben. Damit holten sie gleich zwei Top Ten-Plätze und führten Kärnten an die dritte Stelle im Bundesländervergleich.

Fotocredit: WKK